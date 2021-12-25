وفاة أم وصغيرها نتيجة الاختناق بالغاز في معتمدية غزالة من ولاية بنزرت..

شهدت منطقة حي حشاد من معتمدية غزالة بولاية بنزرت، اليوم السبت، وفاة أم تبلغ من العمر 34 سنة وطفلها البالغ من العمر 5 سنوات، بسبب اختناقهما بالغاز في منزلها، بينما تم نقل طفلتها البالغة من العمر 8 سنوات إلى المستشفى العسكري لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، وفق ما أفاد به مراسل “وات” مصدر محلي مسؤول من ماطر.

وأوضح ذات المصدر، أنه وفق المعطيات الأولية ، وحين عجز زوج الضحية، وهو عامل يومي في مجال البناء بمنطقة الحمامات عن الاتصال اليوم بافراد عائلته ، هاتف احد اقاربه للتوجه لمنزله وتفقد افراد العائلة، وعند التحول للمنزل تم العثور على الام متوفاة بسبب الاختناق بغاز بيت الاستحمام، فتم نقل الجميع الى المستشفى المحلي بماطر حيث تاكد وفاة الأم ، بينما تم توجيه الطفلين للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، ليتمّ إثر ذلك الإعلان عن وفاة الطفل، في حين قرر الجهاز الطبي توجيه الطفلة الى المستشفى العسكري بالعاصمة وحالتها حرجة بحسب ذات المصدر، الذي أكّد أنالمصالح الأمنية بالمنطقة تعهدت بفتح تحقيق في الحادثة.

يذكر ان العميد كمال المليتي المدير الجهوي للحماية المدنية كان أوصى في تصريح سابق ، المواطنين بضرورة صيانة كافة التجهيزات التي تعمل بالغاز سواء منها المستعملة للاستحمام او التدفئة وبقية التجهيزات الكهربائية و تفقدها و ترك منافذ للتهوية عند استخدامها خصوصا داخل بيوت الاستحمام و الغرف المغلقة بما من شأنه تلافي وقوع مثل هذه الحوادث أو غيرها من المخاطر .