كأس أمم إفريقيا-2021 بالكامرون : 25 لاعبا افريقيا من بينهم التونسي وجدي كشريدة سيغيبون عن البطولة الايطالية

أفاد موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي انه من المرتقب أن يلتحق 25 لاعبا من أندية البطولة الإيطالية بمنتخباتهم المشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة خلال الفترة من 9 جانفي إلى 6 فيفري2022.

وأوضح المصدر أن ال25 لاعبا افريقيا منهم التونسي وجدي كشريدة لاعب (ساليرينتانا) سيغيبون عن الكالشيو.

و تضم القائمة ايضا ثنائي المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر (ميلان) وأدم وناس (نابولي) والكاميرونيين مارتين هانغولا (هيلاس فيرونا) وأنغوسيا

(نابولي) والغاني أفينا جيان (روما) والغيني أمادو دياوارا (روما) والمالي

لاسانا كوليبالي (ساليرينتانا) والمغربي سفيان أمرابط (فيورنتينا) .

أما منتخبات مثل كوت ديفوار فتضم أربعة لاعبين وهم: أكبا أكبرو (لاتسيو),

فرانك كيسي (ميلان) والثنائي جونيور تراوري وجيريمي بوغا (ساسولو)

وغامبيا كل من موسى بارو (بولونيا) و إبريما داربو (روما) و عمر كولي

(سامبدوريا) و إبريما كولي (سبيزيا).

كما يشتمل منتخب نيجيريا على: أوسمين (نابولي) و أولا إينا (تورينو)

وإيبوهي و أوكيريكي (فينيزيا), فيما منتخب السنغال فيمثله كل من إبراهيما مباي

(بولونيا) و كيتا بالدي (كالياري) وبالو توريه (ميلان) و كاليدو كوليبالي

(نابولي).