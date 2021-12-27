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تطعيم 34654 شخصا ضد فيروس كورونا بتاريخ 26 ديسمبر 2021

2021/12/27 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تم بتاريخ 26 ديسمبر 2021، تطعيم 34654 شخصا ضد فيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الذين استكملوا التلاقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية خلال شهر مارس الماضي، إلى 5 ملايين و774 ألفا و360 شخصا، وفق ما جاء في البلاغ اليوم لوزارة الصحة حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.

وأضافت الوزارة أن عدد الذين استكملوا التلاقيح ضد كورونا يتوزع بين 4 ملايين و313 ألفا و595 شخصا ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا ومليون و460 ألفا و765 شخصا ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا، مشيرة الى أن اجمالي عدد جرعات التلاقيح بلغ بالتاريخ ذاته 11 مليونا و871 ألفا و309 جرعات.

ومن ناحية أخرى أفادت وزارة الصحة بأن عدد المسجلين على منظومة إيفاكس لتلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، بلغ بتاريخ يوم 26 ديسمبر الجاري، 7 ملايين و564 ألفا و656 مسجلا، داعية كل الراغبين والراغبات في تلقي التلاقيح إلى المبادرة إلى التسجيل على منظومة إيفاكس.

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