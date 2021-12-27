تطاوين: حالة وفاة و17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين، الاثنين، أن مصابا بفيروس كورونا أصيل الجهة، توفي في المستشفى الجامعي سهلول بسوسة يوم السبت الماضي 25 ديسمبر الجاري، ما يرفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة إلى 501 وفاة.

إلى ذلك، سجلت الإدارة الجهوية للصحة خلال يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق ما أعلنته اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

وتتوزع الإصابات الجديدة إلى 7 حالات في معتمدية غمراسن و6 حالات في معتمدية تطاوين الشمالية وحالة واحدة في البئر الاحمر.

كما ذكرت أن 6 مصابين يخضعون للعلاج، 5 منهم يرقدون في قسم كوفيد- 19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيدبالمستشفى المحلي بغمراسن.