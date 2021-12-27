المهدية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد دون رصد وفيات

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ59 عينة على مستوى الجهة الصحية المهدية، صدرت اليوم الاثنين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورنا المستجد، وتعافي مصاب واحد، دون رصد وفيات.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 4 بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بكل من دائرة المهدية ودائرة ملولش.

وأحصت جهة المهدية، منذ ظهور الوباء، 25939 إصابة، من بينها 25085 حالة شفاء و781 حالة وفاة و73 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1166 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 1051 انتفعوا بالجرعة الأولى و40 بالجرعة الثانية و74 بالجرعة الثالثة.