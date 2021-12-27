توننداكس يستهل معاملات الاسبوع على وقع ايجابي متطورا بنسبة 35ر0 بالمائة



استهل المؤشر المرجعي لبورصة تونس، توننداكس، بداية الاسبوع، متطورا بنسبة 35ر0 بالمائة، بعد ان لازمه النسق التصاعدي طيلة اربعة اسابيع على التوالي، ليبلغ مستوى 93ر6935 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغ 5 مليون دينار، وليحقق المؤشر ارتفاعا محتشما بنسبة 74ر0 بالمائة، قبل بضع حصص من نهاية السنة الحالية، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية

وحقق سهم الشركة العقارية التونسية السعودية، افضل اداء خلال الحصة، ليتطور بنسبة 4 بالمائة، 320ر2، دون تسجيل اي تداول

وكان سهم البنك الوطني الفلاحي الاكثر ربحا خلال الحصة، مسجلا زيادة بنسبة 3ر3 بالمائة، 740ر7 د،مراكما ارباحا بقيمة 205 الاف دينار

في المقابل،كان سهم بي هاش القابضة الاقل تداولا خلال الحصة، ليفقد سعره 1ر4 بالمائة 390ر1د، وتداول ضعيف جدا لم يتخط الالفي دينار

ولا تزال الخسائر تلازم سهم البطارية التونسية اسد، لينهي الحصة في الخانة الحمراء، محققا تطورا ضئيلا بنسبة 3 بالمائة، 620ر1د، وليحصد ارباحا بقيمة 35 الف دينار

وتصدر سهم بي هاش قائمة الارتفاعات، مستحوذا على ارباح بقيمة 8ر1 مليون دينار، ، وليقفل الحصة مرتفعا بنسبة 6ر0 بالمائة، 650ر8 د