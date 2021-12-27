صفاقس: تسجيل حالة وفاة واحدة و175 إصابة جديدة ب “كورونا” مقابل تعافي 40 شخصا

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، خلال الساعات ال24 الأخيرة، حالة وفاة واحدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا”، و175 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تماثل 40 شخصا للشفاء، وذلك من ضمن 1494 تحليلا مخبريا أنجزت أمس الأحد بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، والتي بلغت نسبة إيجابيتها 11 فاصل 71 بالمائة.

وحول أسباب الارتفاع اللافت لعدد الإصابات الجديدة بالفيروس، أوضح المدير الجهوي للصحة بصفاقس، الدكتور جوهر المكني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “الإصابات الجديدة الواردة في البلاغ اليومي الصادر عن الادارة الجهوية للصحة، تعد حصيلة نتائج التحاليل المنجزة كامل الاسبوع الفارط بمركز الفرز “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، حيث غالبا ما تكون نسبة التحاليل المجراة هناك إايجابية”، وفق تقديره.

وباحتساب هذه الإحصائيات المحينة حول تبيان تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ، الصادر اليوم الاثنين، عن الإدارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، إلى 1810 حالة وفاة، والمصابين بالفيروس الى 58 ألفا و767 حالة، من ضمنها 56 ألفا و485 حالة تماثلت للشفاء.

وحول طاقة إيواء المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد-19″، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، إلى أنه يقيم حاليا 12 مصابا بأقسام العناية المركزة، و30 بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم 3 مصابين بالمصحات الخاصة.

يذكر أن العدد الجملي للملقحين بجهة صفاقس، خلال اليوم الوطني الثامن للتلقيح المكثف الذي انتظم يوم 25 ديسمبر الجاري، قد بلغ 20 ألفا و262 شخصا، وفق إحصائيات الإدارة الجهوية للصحة.