عاجل: 57261 مليون دينار هي ميزانية الدولة لسنة 2022 وتوقعات بعجز مقدّر بـ 9308 مليون دينار

عقدت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ندوة صحفية بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي لتسليط الضوء على أبرز إجراءات قانون المالية لسنة 2022.

وأعلنت وزيرة المالية سهام بوغديري نميضة أن قانون المالية لسنة 2022 يتمّ اعداده بالاعتماد على فرضيات متمثّلة في نسبة النمو التي قدّرت بـ 2.6 “% وسعر برميل النفط الذي قدّر في حدود 75 دولار للبرميل، اضافة الى الأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات الاقتصادية والحبائية والاتفاق الذي سيبرم مع صندوق النقد الدولي.

وقدّرت ميزانيّة الدولة لسنة 2022 بـ 57261 مليون دينار أي بزيادة 3.2% مقارنة مع قانون المالية التعديلي لسنة 2021.

وقدرت الأموال الذاتية وفق ما أعلنت عنه وزيرة المالية بـ 38618 مليون دينار تتوزع بين مداخيل جبائية في حدود 35091 مليون دينار ومداخيل غير جبائية في حدود 3067 مليون دينار وهبات خارجية في حدود 430 مليون دينار.

وقدّرت نفقات الدولة لسنة 2022 بـ 47166 مليون دينار أي بزيادة تقدّر بـ 6.6 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التعديلي،متأتية أساسا من نفقات التأجير التي قدّرت بـ1228 مليون دينار أي بزيادة بـ 6 بالمائة ، اضافة الى نفقات الدعم الذي ارتفع بـ 1235 مليون دينار أي بزيادة مقدرة بـ 20 بالمائة ونفقات تمويل الدين العمومي الذي ارتفع بـ 544 مليون دينار.

وبذلك قدّر عجز الميزانيّة دون اعتبار الهبات بـ 9308 مليون دينار أي في حدود 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، بينما سيكون العجز المقدّر باعتبار الهبات بـ 8548 مليون دينار أي في حدود 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي