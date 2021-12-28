عاجل: تعكر الحالة الصحية ل9 أشخاص من المعتصمين المطالبين بتفعيل القانون عدد 38..

أكدت الناطقة بإسم المعتصمين بمقر المندوبية الجهوية للتربية بسوسة المطالبين بتفعيل القانون 38 ريم بن سالم اليوم أن اعتصامهم بدأ في شهر سبتمبر ومنذ غرة ديسمبر دخل عدد من المعتصمين في اضراب جوع كشكل من أشكال التصعيد وفق قولها.

وأكدت ريم بن سالم, في تصريح لاذاعة الجوهرة اف أم أن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام وعددهم 9 بالحرجة جدا وفق تقرير اللجنة الطبية التابعة لرابطة حقوق الانسان فرع سوسة.

و أوضحت أن اللجنة الطبية طلبت منهم رفع اضراب الجوع نظرا لكون الحالة الجسدية و النفسية لهم وصلت لوضع كارثي إلا أنهم تمسكوا بمواصلة اضرابهم إلى حين تحقيق مطالبهم.