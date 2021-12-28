المديرة الجهوية للصحة بنابل تكشف حقيقة استخراج جوازات تلقيح وبيعها بمقابل مادي وتوضح..

نفت المديرة الجهوية للصحة رجاء محفوظ مشيرقي اليوم في تصريح لــ(وات) الأخبار المتداولة بخصوص رواج جوازات تلقيح حقيقية مستخرجة من منظومة ايفاكس انطلاقا من مركز التلقيح بمدرسة علوم التمريض في نابل وبيعها بمقابل مادّي، موضّحة ان النتائج الأوّلية للتحرّيات الداخلية التي أنجزتها الادارة الجهوية للصحة منذ انتشار هذه الاخبار اليوم أثبتت ان الأخبار المروّجة عارية من الصحة وتحيل الى إمكانية حصول عمليات تحيّل بترويج جوازات تلقيح مزوّرة بمقابل مادي.

وكان الناشط في المجتمع محمد عامر الاسطمبولي نشر على صفحات التواصل الاجتماعي وصرّح لعدد من الاذاعات اليوم أخبارا مفادها وجود عمليات بيع لنحو 15 جواز تلقيح في نابل مقابل مبالغ مالية تصل ل100 د لكل جواز تلقيح لفائدة أشخاص لم يتلقّوا التلقيح.

واوضحت المديرة الجهوية في تصريحها الى ان الاخبار المروّجة فيها لبس خاصة منظومة ايفاكس لا تسمح باستخراج جواز تلقيح لأي شخص بعد 24 ساعة من تلقّيه التلقيح ، مبرزة ان استخراج جواز التلقيح بأي نوع من التلاقيح يتطلب مرور 28 يوما على تلقّي الجرعة على الاقل.

ولاحظت ان الحديث عن غياب مخزون من لقاح جونسان خلال اليوم المكثّف الثامن للتلقيح غير صحيح قائلة ” المخزون من لقاح جونسان متوفّر لكن لم يقع تلقيح اي شخص بهذا اللقاح خلال اليوم المفتوح”.

وتابعت ان الادارة الجهوية ستواصل تحرياتها لمزيد التثبّت من هذه الاخبار في علاقة بالأشخاص المسجّلين والذين كان من المفروض أن يتلقّوا لقاح جونسان.

اما بخصوص امكانية ان يكون ترويج جوازات التلقيح من داخل منظومة ” ايفاكس ” باعتماد حساب المستعملين، شدّدت مشيرقي ان هذه العملية غير ممكنة خاصة وان وزارة الصحة أوقفت حسابات المستعملين يومي الاحد والاثنين بعد أن تعطّلت المنظومة بسبب كثرة الطلبات عليها خلال اليومين الاخيرين وتولّت تغيير بروتكولات النفاذ للمنظومة من حسابات المستعملين المؤهّلين لذلك ومدّ المصالح المعنية بالبروتكولات الجديدة لينطلق استعمالها بداية من اليوم.