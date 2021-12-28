هام: بالأرقام..هذه التعريفات الجديدة لمعلوم الجولان..

عاجل: توظيف آداء على كل عمليّة شراء من المغازات الكبرى..وهذه قيمته..

عاجل: 57261 مليون دينار هي ميزانية الدولة لسنة 2022 وتوقعات بعجز مقدّر بـ 9308 مليون دينار

عاجل-قانون المالية 2022: تعديل آلي لأسعار المحروقات..وهذا ما تقرر بخصوص الغاز المنزلي..

بنزرت: تحرير 48 محضرا اقتصاديا وصحّيا وحجز اكثر من 95 قنطارا من الفارينة

2021/12/28 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

حرّرت اليوم المصالح الرقابية المشتركة في بنزرت 48 محضرا اقتصاديا وصحّيا خلال الحملة الرقابية المشتركة التي تم تنفيذها بكل من مناطق راس الجبل والعالية ورفراف والماتلين وغار الملح ، وفق ما أفاد به مراسل ( وات ) المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وأوضح المصدر ذاته ان الحملة تندرج في اطار التوصيات المؤكدة للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للتهريب والاحتكار في اجتماعها الأخير تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،
وقد تركّبت المصالح الرقابية المشتركة من المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني في راس الجبل والفرقة الجهوية للشرطة البلدية وجميع الوحدات التابعة لها بمناطق التدخّل ، علاوة على مصالح التجارة والصحة ، وأفضت الحملة التي نفّذتها الى تحرير 38 محضرا اقتصاديا و10 محاضر مخالفات صحية وحجز 95.5 قنطارا من الفارينة المدعّمة و حجز للاتلاف 90 قطعة مرطبات وحدة مرطبات وحجز 97 علبة تبغ و2 كلغ من المعسل ، علاوة على الحجز الصوري لـ72 الف بيضة وحجز الة وزن غير قانونية وتحرير اقتراحي غلق في محل لبيع المرطبات ومحل لبيع مواد التنظيف وحجز 350 لترا من مواد التنظيف مجهولة المصدر.
وأضاف المصدر نفسه ان المواد المحجوزة من الفارينة والتبغ سيتم إعادة ضخها في المسالك القانونية وتحويل ثمنها إلى الخزينة العامة للدولة ، مؤكّدا أن هذه الحملات ستتواصل إنفاذا للتوصيات المؤكدة للجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للتهريب والاحتكار .

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn