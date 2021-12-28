توننداكس يقفل حصة الثلاثاء مرتفعا بنسبة 32ر0 بالمائة

وسط معاملات بحجم 13،8 مليون دينار تمكن توننداكس من تحسين ادائه، في أقفال، حصّة، الثلاثاء، بنسبة 0،32 بالمائة ليصل إلى 6957،99 نقطة.

وأظهر المؤشر المرجعي لبورصة تونس، قبل بضعة حصص من نهاية السنة، أداء، محتشما، لم يتجاوز زيادة بنسبة 1،06 بالمائة.

وتصدر سهم الشركة العقاريّة وللمساهمات قائمة الارتفاعات بعد ان زادت قيمته بنسبة 4،8 بالمائة (34 دينارا) وسط مبادلات ضعيفة لم تتخط قيمتها 7 آلاف دينار. وتحسّن اداء السهم منذ بداية سنة 2021 سوى بنسبة 3 بالمائة.

وتمكن سهم الشركة التونسيّة للبنك من تحقيق زيادة بنسبة 4 بالمائة ليقفل عند سعر 2،830 دينار. وقد تراجعت قيمة سهم البنك العمومي بنسبة 15،5 بالمائة منذ بداية سنة 2021

وتحت تأثير عمليّة جني الأرباح فقد سهم التجاري للإيجار المالي 4،6 بالمائة من قيمته لينهي الحصّة عند مستوى 12،100 دينار ليقلص من ادائه منذ بداية السنة الى 13،2 بالمائة فقط.

وتدهور سعر سهم سوموسار بنسبة 2،4 بالمائة (0،800 د) وسط قيمة معاملات ناهزت 23 ألف دينار. وتقلص اداء السهم بنسبة 20 بالمائة منذ بداة السنة.

وكان سهم البنك العربي الدولي لتونس الأكثر حركية خلال الحصة وراكم مبادلات بحجم 4،6 مليون دينار اي ما ناهز 34 بالمائة من المعملات الجملية للحصة.