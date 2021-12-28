في لقائه بودن: سعيد يعلن توقيعه لقانون المالية لسنة 2022 “رغم ما تضمنه من بعض الاختيارات..”

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الثلاثاء، أنه “أمضى على قانون المالية (لسنة 2022)، رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات”، التي اعتبر أنها “لم تكن مقنعة، ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لحق الدولة التونسية لمدة عقود من الزمن”.

ولدى استقباله اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، توجه سعيد بالشكر لرئيسة الحكومة ولكامل الفريق العامل معها، على الجهود المبذولة من أجل وضع قانون المالية لسنة 2022، وفق ما نقله بلاغ إعلامي للرئاسة.

إلى ذلك أشار المصدر، إلى أن اللقاء تناول “الوضع العام في البلاد وسير عمل الحكومة”، فضلا عن “مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء القادم”.

على صعيد آخر، ذكر البلاغ أن رئيس الدولة استغرب من “افتراءات البعض والإدعاء بتعرّضهم للتعذيب والعنف”. واعتبر أن “التاريخ أزال الأقنعة عن كلّ من كانت تقوده المصالح وليس المبادئ”، مؤكدا أن “الحوار القادم سيكون حوار الصادقين الثابتين”، حسب توصيفه.