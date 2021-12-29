عاجل: تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون في هذه الولاية..

سجلت جهة المهدية، الأربعاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها أول إصابة بمتحور أوميكرون لدى مواطن أصيل الجهة عاد من ايطاليا، أين كن يقيم.

وأوضحت السلطات الصحية بالجهة، أن تحاليل مخبرية أجريت للمواطن المذكور، رغم تحوزه على تحليل سلبي، أثبتت إصابته بالمتحور الجديد للفيروس التاجي.

ولفت سمير لحول، مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، في تصريح إعلامي، إلى أنه جرى إيواء المصاب بمركز الكوفيد بالجهة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ101 عينة، صدرت اليوم، تسجيل 9 إصابات جديدة، مقابل تماثل مصاب واحد للشفاء التام.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 3 بكل من هبيرة وأولاد الشامخ وإصابة واحدة بدوائر الجم والسواسي والمهدية والشابة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25962 إصابة بالفيروس، من بينها 25093 حالة شفاء و781 حالة وفاة و88 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 664 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس، من بينهم 584 انتفعوا بالجرعة الأولى، و19 بالجرعة الثانية، و61 بالجرعة الثالثة.