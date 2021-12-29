بطاقتا إيداع بالسجن في حق رئيس فرقة الارشاد ومساعد رئيس مركز بمنطقة الامن الوطني بطبرقة واحالة خمسة امنيين اخرين على التحقيق

أودع رئيس فرقة شرطة الارشاد بمنطقة الامن الوطني بطبرقة ورئيس فرقتها العدلية السابق ومساعد رئيس مركز شرطة عين دراهم قبل يوم الاثنين الماضي السجن بعد ان وجهت لهم تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال دون وجه حق كانت بيده بمقتضى وظيفه واحيل خمسة إطارات اخرين بذات المنطقة على قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.

واستند البحث الذي اذنت بفتحه النيابة العمومية وبطاقتي الإيداع بالسجن الى شكاية تقدم بها صاحب احدى الشركات الخاصة المختصة في الرهان الرياضي اتهم فيها الإطارات الأمنية السبع بالاستيلاء على مبالغ مالية هامة استوجبت فتح تحقيق طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية واستصدار بطاقتي إيداع واحالة الاخرين بحالة سراح وفق ما أكده اليةذوم الاربعاء الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ومن بين المحالين على التحقيق في حالة سراح الرئيس السابق لمنطقة الامن الوطني ورئيس مركز امن عمومي وين ثلاثة اطارات أخرىن.

ووفق مصدر أمنى فان المبالغ المالية المشتبه في الاستيلاء عليها تفوق 350 ألف دينار.