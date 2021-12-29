توننداكس يتقدم من عتبة 7 آلاف نقطة قبل وقت وجيز من نهاية سنة 2021

سجل توننداكس تقدما أكثر فأكثر من عتبة 7 آلاف نقطة، قبل وقت وجيز من نهاية سنة 2021، ليقفل حصّة، الإربعاء، على زيادة بنسبة 0،5 بالمائة ويصل إلى مستوى 6993،09 نقطة وسط معاملات بحجم 9 ملايين دينار، بحسب مؤشرات قدّمها الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعاد أفضل أداء لسهم بنك الامان خلال الحصّة إذ تطوّر سعره بنسبة 5،9 بالمائة ليصل إلى مستوى 24،200 دينار وسط مبادلات قدرت ب123 ألف دينار. وتمكّن السهم من تحسين أدائه بنحو 21،4 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

كما تميّز سهم الشركة التونسيّة للبنك بتسجيله ارتفاعا بنسبة 5،7 بالمائة ليقفل عند سعر 2،990 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 171 ألف دينار.

وتحت تأثير موجة بيع كان سهم تأمينات “ستار” الأضعف أداء اذ فقد 3،8 بالمائة من قيمته (122،150 د). في ما قدرت قيمة المبادلات على السهم ب1،3 مليون دينار.

وأنهى البنك العربي الدولي لتونس الحصّة على تراجع بنسبة 1،7 بالمائة (57 د) مع تسجيل معاملات بحجم 491 ألف دينار.

وكان سهم الشركة الصناعيّة للأجهزة والآلات الكهربائية الأكثر تبادلا بعد استحواذه على 1،5 مليون دينار من قيمة المعاملات الجملي للحصّة. وأقفل السهم على شبه استقرار. يذكر ان السهم ذاته تحسن اداؤه بنسبة 17،4 بالمائة منذ بداية سنة 2021.