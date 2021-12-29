نابل: حجز 1750 كغ من منتجات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمخزن عشوائي في قربة

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية، مساء أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع المصالح الامنية وفرق مراقبة الصحة البيطرية، نحو 1750 كغ من منتجات الدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمخزن عشوائي بمعتمدية قربة، وفق ما اكده المدير الجهوي للتجارة، سمير الخلفاوي، اليوم الاربعاء، في تصريح لـ”وات”.

واشار الخلفاوي الى ان الكميات المحجوزة ستتلف بعد استكمال الاجراءات القانونية اللازمة وختم الابحاث في هذه القضية واحالتها على السلط القضائية.

وابرز ان هذه العملية الاخيرة تأتي في اطار سلسلة عمليات المراقبة الاقتصادية التي انطلقت فيها الادارة الجهوية للتجارة بنابل في اطار فرق مشتركة تشمل المراقبة الاقتصادية، والصحة، والشرطة، والحرس البلدي منذ يوم 6 ديسمبر بمناسبة الاستعدادت للاحتفال بالسنة الادارية الجديدة، والتي شملت بالخصوص المساحات الكبرى، والمطاعم، ومحلات بيع الدواجن ومشتقاتها، ومحلات صنع المرطبات وبيعها، ومحلات بيع الاسماك.

واوضح ان حملات المراقبة التي شملت مختلف معتمديات الجهة مكنت بالخصوص من رفع نحو 220 مخالفة اقتصادية، وحجز اكثر من 9 اطنان من الفارينة المدعمة، واكثر من 5 ملايين بيضة و 8،6 اطنان من المواد الغذائية منتهية الصلوحية او موجهة للتهريب.