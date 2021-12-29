بنزرت: تطعيم 1475شخصا خلال اليوم الجهوي المكثف للتلقيح بمعتمدية سجنان

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال فعاليات اليوم الجهوي المكثف للتلقيح بمعتمدية سجنان، الذي تم اقراره لنهار االيوم الأربعاء، من قبل رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بمعهد 15 أكتوبر بسجنان، 1475 شخصا، بحسب تأكيد عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة ابتسام بلانكو.

وأشار ذات المصدر إلى أن جميع الأشخاص الذين قدموا لمركز التلقيح تم تمكينهم من الجرعات الاختيارية، سواء منهم من لم يتلق دعوة عبر الإرساليات القصيرة أو من تخلف سابقا عن موعده.

ونوهت الدكتورة بلانكو بمساهمة مصالح الصحة العسكرية وكامل الفريق الصحي بسجنان وأيضا التابع للإدارة الجهوية للصحة، علاوة على مجهودات لجنة التنظيم، من مصالح الولاية والمعتمدية وبلديتي سجنان والحشاشنة والمصالح التربوية والأمنية وفريق التطوع المدني بجميع فئاته، في إنجاح فعاليات اليوم، الذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

ودعت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت المواطنين لمواصلة تحفيز الأشخاص من محيطهم ممن لم يتلقوا التطعيم للإسراع بالاقبال على ذلك خاصة مع توفر التلاقيح واستعدادات الفرق الطبية وشبه الطبية بمعية السلط الجهوية والمحلية والنسيج الجمعياتي المتطوع لخدمتهم.

يشار إلى أن فعاليات اليوم الجهوي المكثف للتلقيح بمعتمدية سجنان تم اقراره من قبل والي بنزرت، بالتنسيق مع مصالح الصحة العسكرية والصحة المدنية وبقية شبكات التطوع المدنية والهياكل الرسمية، وقد شهد اليوم اقبالا مكثفا من قبل جميع الفئات المستهدفة والبالغ أعمارهم بين 12 سنة فما فوق ، كما تم توفير اكثر من 14 اطارا طبيا وشبه طبي لتولي تطعيم كل المواطنين الذين التحقوا هذا اليوم بفضاء مركز التلقيح بمعهد 15 أكتوبر.