منوبة: تحرير 21 مخالفة في قطاعي المخابز والمرطبات خلال اسبوع

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بمنوبة طيلة الاسبوع المنقضي، 21 مخالفة تعلقت بجودة وسلامة المنتوجات وبالفوترة وشفافية المعاملات في قطاع المرطبات والمخابز، وفق تقرير للادارة الجهوي للتجارة.

وأشار التقرير المعروض، صباح اليوم الخميس، خلال جلسة اللجنة الجهوية لمتابعة تطور اسعار وضمان التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، الملتئمة باشراف والي منوبة محمد شيخ روحه، وضع برنامج لمراقبة جودة وسلامة المنتوجات الغذائية في قطاع الدواجن والمرطبات، والاستعمالات المهنيةللمواد المدعمة في غير الحالات المرخص فيها.

وقد أسفرت جهود المراقبة عن حجز واتلاف 277 وحدة من المواد الاولية المعدة لصنع المرطبات ومنتهية الصلوحية، فضلا عن 25 كلغ من الفواكه الجافة غير صالحة للاستهلاك، و100 كلغ من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك كذلك.

وبين التقرير، انه تم ايضا تنفيذ برنامج مراقبة بمسالك انتاج وتوزيع البيض جملة وتفصيلا، افضت الى حجز كمية تناهز ال67 الف بيضة وتوجيهها بمسالك البيع بالتفصيل، فضلا عن تحرير 26 مخالفة عقب اجراء 3756 زيارة تفقد لمراقبة شفافية المعاملات بمسالك التوزيع جملة وتفصيلا وعبر الطرقات والمخازن.

ويتواصل العمل الرقابي المشترك مع مصالح الديوانة والحرس والامن الوطنيين والشرطة والحرس البلدي والصحة والفلاحة، حيث مكن طيلة الشهر الحالي من رفع 110 مخالفة بعد مراقبة 803 وسائل نقل في مفترقات الطرق الرئيسية ونقطة الاستخلاص بالطريق السيارة تونس باجة.

وشملت المحجوزات، ايضا، خلال هذه الشهر وفق نفس التقرير ،2799 لترا من الزيت النباتي المدعم، و900 كلغ من الفارينة المدعمة، و485 كلغ من الاجبان، و500 كلغ من الشعير العلفي، و3040 علبة تبغ، و530 طير دجاح حي.