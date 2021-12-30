قابس: تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أفادت الادارة الجهوية للصحة بقابس بانه تم تسجيل 21 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” اثر صدور نتائج 63 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بالفيروس، وتتوزع الاصابات الى 11 اصابة بقابس الجنوبية و03 اصابات بكل من وذرف والمطوية واصابة واحدة (01) بكل من مارث ومطماطة الجديدة ومنزل الحبيب وغنوش.

وبلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” 22596 اصابة تجاوز منهم 22503 اشخاص مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 93 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 38 حالة بقابس الجنوبية و23 حالة بوذرف و10 حالات بالحامة و08 حالات بمطماطة الجديدة و07 حالات بالمطوية و03 حالات بقابس الغربية وحالتين (02) بمارث وحالة واحدة (01) بكل من غنوش ومنزل الحبيب.

ويوجد 18 مريضا بفيروس “كورونا” بأقسام “كوفيد19” فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 23 اصابة لكل 100 الف ساكن.