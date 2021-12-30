القصرين: رفع 34 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب400 زيارة تفقد استعدادا لرأس السنة الإدارية الجديدة

أسفرت حملات المراقبة المكثفة التي نفذتها فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بالشراكة مع أعوان حفظ الصحة، في اطار الاستعداد للاحتفال برأس السنة الإدارية الجديدة، عن رفع 34 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب400 زيارة تفقد ومراقبة شملت محلات بيع المرطبات والدواجن والبيض والمطاعم .

كما تم رفع 15 عينة من المرطبات و25 عينة من الدواجن ومشتقاتها وتحليلها مخبريا للتثبت من مطابقتها للمواصفات المطلوبة والتي بينت أنها مطابقة في انتظار صدور نتائج تحاليل 19 عينة من المخبر الجهوي للادارة الجهوية للصحة، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات سامية البريكي.

وبينت البريكي في تصريح ل(وات) أن الحملات أسفرت كذلك عن حجز عديد المواد الخاصة بتزيين المرطبات (80 كغ من الشكلاطة و768 قطعة مزين مرطبات) و1729 لترا من مادة الزيت المدعم تم حجزها في محلات مخصصة لبيع المرطبات، واضافت أن حملات المراقبة ستتواصل اليوم وغدا بغاية التصدي للمخالفين وحماية صحة المستهلك.