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روزنامة العطل و الاختبارات خلال الثلاثي الثاني من السنة الدراسيّة

2021/12/30 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تستأنف الدراسة للثلاثي الثاني، يوم 3 جانفي 2022 وتتواصل إلى غاية يوم 14 مارس 2022، تاريخ العطلة الثلاثي التي تتواصل إلى غاية يوم 27 مارس.

وفي ما يلي روزنامة الثلاثي الثاني للسنة الدراسية 2021-2022:

-من 3 جانفي إلى 29 جانفي: أيام دراسة

-من 31 جانفي إلى 6 فيفري: عطلة نصف الثلاثي الثاني
-من 7 فيفري إلى 19 فيفري أيام دراسة
-من 21 فيفري إلى 26 فيفري: الإختبارات الشفوية و التطبيقية
-من 28 فيفري إلى 5 مارس: الاختبارات الكتابيّة
-من 7 مارس إلى 9 مارس: إصلاح الاختبارات
-أيام 10 و 11 و 12 مارس: تسليم الدفاتر المدرسية الثلاثي
-عطلة الثلاثي الثاني: من 14 مارس إلى 27 مارس

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