بسبب الحفل المبرمج ليلة رأس السنة: الدكتور رفيق بوجدارية يوجّه رسالة الى رئيسة بلدية تونس

دعا الدكتور رفيق بوجدارية في رسالة مفتوحة اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 رئيسة بلدية تونس إلى إلغاء الحفل الشعبي المبرمج إقامته غدا بالعاصمة احتفالا بليلة رأس السنة و ذلك نظرا لخطورة انتشار عدوى الوباء خاصة مع تسجيل حالات اصابة بمتحور اميكرون الجديد.

وقال بوجدارية في رسالة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك” السيدة رئيسة بلدية تونس الموقرة :

“انت بلا شك على علم بارتفاع نسبة العدوى في تونس منذ أسبوعين، و انت ايضا على دراية بما يدور في بلدان قريبة منا على مستوى العدوى و خاصة على مستوى القرارات و هي بلدان نسبة الملقحين فيها تناهز ضعف نسبتنا..

وانت ايضا على علم بأن التجمعات حتى وإن وقعت في الهواء الطلق تسبب ارتفاعا في نسب العدوى . وانت ايضا تعلمين أن من سيأتى لحفلتك هم خاصة من شباب المناطق الشعبية الذين سوف ينقلون العدوى إلى أحياء ذات كثافة سكانية عالية في أطراف العاصمة و سيبدأون بعدوى أمهاتهم و آبائهم المسنين .

السيدة الرئيسة ، لن ننسى مجهودات بلدية تونس في تخفيف آثار الموجة السابقة سوى بتوزيع آلات الأكسجين أو بالشراكة مع جمعيات من دولة الكويت ، فلا تتركي هذا المجهود المحمود يتلاشى أمام دعوتك لحفل شعبي ساهر سيكون أول المبتهجين به فيروس أومكرون و أول المغتاضين منه أقسام الاستعجالي في تونس الكبرى و ربما مصالحك في مدافن الجلاز …

السيدة الرئيسة ، أرسل إليكم هذه الرسالة المفتوحة من باب التذكير بخطورة الإجتماعات في هذا الوضع الوبائي الجديد و أكتب إليكم للتذكير بوجوب التقيد بالبروتوكولات الصحية اللازمة و أخيرا أكتب إليكم طالبا منكم بأن تكون بلدية تونس سباقة في التخفيض من سرعة إنتشار العدوى على ترابها .

وفقك الله و حفظ بلادنا من كل مكروه .”