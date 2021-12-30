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تطاوين: حجز قرابة 50 ألف قرص مخدر في سيارة أجنبيّة وافدة عبر المعبر الحدودي ذهيبة

2021/12/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


ضبط أعوان مكتب الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة من ولاية تطاوين، مساء أمس الأربعاء، 25 كيسا تحتوي قرابة 50 ألف قرص يشتبه أنّها من نوع ” اكستازي” المخدر، والتي كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة أجنبية وافدة الى التراب التونسي عبر المعبر بعد الاشتباه فيها واخضاعها للتفتيش الدقيق.

وحسب ما ذكره مصدر مسؤول بمكتب الديوانة بذهيبة، اليوم الخميس، في تصريح لـ”وات”، فقد تمّ ايقاف صاحب السيارة وحجز الأقراص المخدّرة والسيارة، مع تحرير محضر حجز، إلى جانب إحالة الملف الى المصالح الامنية لمواصلة البحث والتحري بعد استشارة النيابة العمومية في هذا الشأن.

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