الداخلية تُعلن عن اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية غــدا الجمعة

أصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، بلاغا مروريا، أعلنت فيه عن اتخاذ جملة من الإجراءات المرورية في إطار الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2022، وضمانا لسيولة حركة المرور وسط العاصمة، التي ستشهد حركية كبيرة صبيحة ومساء نفس اليوم.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن العمل بتلك الاجرءات يبدأ غدا الجمعة 31 ديسمبر الجاري بداية من الساعة 10:00 وإلى غاية الساعة 22:00، وهي تتمثل في ما يلي:

أولا: منع جولان الشاحنات والعربات الثقيلة والعربات المقلة للمواد الخطرة بكل من الطرقات والمحاور التالية:

– كامل الطريق الوطنية رقم 09 ( طريق تونس المرسى).

– طريق الزاد 04 (شارع المغرب العربي).

– كامل الطريق السريعة والسياحية قمرت.

– الطريق السريعة الشمالية (طريق تونس حلق الوادي) في جزئه الممتد من قنطرة رادس إلى غاية محطة تونس البحرية.

ثانيا: يتعين على أصحاب الشاحنات والعربات الثقيلة والعربات المقلة للمواد الخطرة المتنقلة بين المحور شمال – جنوب إتباع المسالك التالية:

? بالنسبة للقادمين من الضاحية الجنوبية:

– الطريق السريعة الجنوبية- المدخل الجنوبي للعاصمة – السريعة الغربية- الطريق الشعاعية أكس(Route X) -طريق المنيهلة في إتجاه برج الطويل.

? بالنسبة للقادمين من الوطنية رقم 8:

– الطريق الوطنية رقم 8 ثم محول المطار لقاصدي المنطقة الصناعية الشرقية 1و2 فقط أو الطريق الشعاعية أكس (Route X) -السريعة الغربية – السريعة الجنوبية إتجاه الطريق الوطنية رقم 1 أو الطريق السيارة أ1.

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