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الكاف: رصد 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” دون تسجيل حالات وفاة إضافية

2021/12/31 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في آخر تحيين لها لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” المستجد، عن تسجيل 03 إصابات جديدة بالعدوى بالفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 34 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 29 ديسمبر الجاري.

في المقابل، لم تسجل الجهة حالات وفاة إضافية بالفيروس، فيما أظهر التحيين الجديد، بداية ارتفاع الحالات النشيطة خلال ال10 اايام الاخيرة,حيث تطورت هذه الحالات إلى 22 حالة، بعد ان كانت تعد 04 حالات فقط بتاريخ 26 من الشهر الجاري.

واستقر عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 02 مصابين، كلاهما يقيم في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، وكذلك عدد الوفيات في مستوى 700 حالة.
من جانب آخر، قررت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، الشروع بداية من يوم الإثنين المقبل 03 جانفي 2022، الشروع في تنظيم حملة للتلقيح ضد مرض الحصبة لفائدة الشريحة العمرية من 26 إلى 38 سنة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، ل(وات)، أن عملية التلقيح ضد الحصبة لا تتناقض مع التلقيح ضد “كوفيد 19”.

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