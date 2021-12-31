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الاطاحة بلاعب كرة قدم معروف بصدد تعاطي “الكوكايين” #خبر_عاجل

2021/12/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني ببن عروس بالاحتفاظ بلاعب كرة قدم ينشط في فريق كبير وانتمى في فترات متفاوتة الى المنتخب الوطني لكرة القدم.

ووفق ما نقلته موزاييك، فإنّ ذلك يعود من أجل حياته لمادة الكوكايين، حيث تُفيد الأبحاث المجراة أن عملية ايقاف اللاعب المعروف في كرة القدم تمت اثر ورود معلومات مفادها تعاطيه لمخدر الكوكايين، لتتم مراقبته والقاء القبض عليه صحبة مرافق له على متن سيارة خاصة وحجز كمية من مخدر الكوكايين بحوزتهما.

وتتواصل الأبحاث للكشف عن باقي المورطين في القضية وتقديمهم لاحقا الى القضاء.

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