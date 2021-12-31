عاجل: هذه حصيلة الايقافات في قضيّة الكوكايين التي تورّط فيها الفنان نور شيبة

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2021/12/31 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، القضية المتعلقة بشبكة تعاطي وترويج الكوكايين المورط فيها عدد من الفنانين وابن لاعب دولي سابق أنّ عدد الموقوفين بلغ ثمانية.

وكانت النيابة العمومية قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الفنان نور شيبة من أجل تهمة ترويج المخدرات.

وقدّمت الإدارة الفرعية للحرس الوطني ببن عروس بحالة احتفاظ، إلى جانب نور شيبة، سائق تاكسي وعامل يومي وامراة ولاعب كرة قدم ومواطن ليبي وذلك من أجل مسك و إستهلاك وحيازة مادة مخدرة.

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