أول تصريح لزوجة البحيري بعد وضعه في الاقامة الجبرية..هذا ما قالته..

قالت اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 المحامية سعيدة العكرمي زوجة القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، إنه تم تقديم شكاية من أجل الإختطاف والإحتجاز على خلفية ما اعتبرته عملية اختطاف لزوجها من أمام منزله صبيحة اليوم واقتياده إلى وجهة غير معلومة.

وأفادت في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أنها تعتبرها البحيري مختطفا ومحتجزا من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكدت المتحدثة أن كل من وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الإستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف.

وقدّمت العكرمي في تصريحها تفاصيل عملية إيقاف نور الدين البحيري وقالت إنه تم اعتراض سبيلها فور مغادرتها المنزل مع زوجها على متن السيارة، وشددت على أنه تم دفعها وضربها على رأسها وافتكاك هاتفها من قبل أشخاص بالزي المدني.

وتابعت أن الأعوان تعمّدوا الاعتداء على بعض الجيران من النساء الذين خرجوا لاستطلاع الأمر.