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المهدية: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تعافي 8 مصابين

2021/12/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، الجمعة، ارتفاعا طفيفا مقارنة بالأيام السابقة، إذ أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ136 عينة، 20 عينة ايجابية، مقابل تعافي 8 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 14 بالمهدية وإصابتين (02) بالسواسي وإصابة واحدة بكل من قصور الساف وملولش والجم والشابة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25996 إصابة من بينها 25104 حالات شفاء و781 حالة وفاة إلى جانب 111 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 689 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 412 انتفعوا بالجرعة الأولى و219 بالجرعة الثانية و56 بالجرعة الثالثة، في حين تلقى مواطنان اثنان تطعيما بهدف السفر.

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