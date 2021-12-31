بلدية تونس تلغي تظاهرة الإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية بشارع الحبيب بورقيبة

أعلنت بلدية تونس، أنه بعد التنسيق مع وزارة الصحة، تقرر إلغاء تظاهرة الإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية المقرر تنظيمها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت بلدية تونس في بلاغ لها مساء اليوم، أنه تقرر إلغاء التظاهرة نظرا لتطور الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورورنا خلال ال 24 ساعة الأخيرة، وحرصا على سلامة الجميع والحد من انتشار العدوى، مؤكدة أنه ستتم برمجة تظاهرة احتفالية وطنية عند تحسن الظروف الصحية.

يشار أن بلدية تونس، كانت أعلنت يوم 28 ديسمبر الجاري، عن تنظيم حفل فني موسيقي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، ابتداء من الساعة السابعة مساء الى غاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة.