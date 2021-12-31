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تطاوين: تسجيل حالة وفاة و 16 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/12/31 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في معتمدية تطاوين الجنوبية، ارتفع بموجبها العدد الجملي للوفيات منذ تفشي الجائحة في مارس 2020 الى 503 حالات.
وسجلت الادارة، خلال ذات الفترة، 16 إصابة جديدة بالوباء توزعت الى 8 إصابات في معتمدية البئر الاحمر، و3 في كل من معتمديات تطاوين الشمالية وغمراسن، وحالتين في معتمدية تطاوين الجنوبية.
هذا ويخضع 7 مصابين حاليا للعلاج والمراقبة الطبية، 6 منهم في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد في قسم كوفيد19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

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