الإطاحة بإرهابي مصنف “خطير” في عملية استباقية مشتركة بين الحرس والجيش الوطنيين

تمكنت الوحدات المختصة للحرس الوطني بالاشتراك مع القوات الخاصة للجيش الوطني، من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي “رضا العمري” المكنّى بـ “أبو عائشة”، من كتيبة “أجناد الخلافة” الموالية لما يسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن العملية تمت على إثر توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني، تفيد بأن العنصر الارهابي المذكور يعتزم الإلتحاق بكتيبة “عقبة بن نافع” الموالية لتنظيم “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”.

وأوضحت أن الوحدات المختصة للحرس الوطني، تولت التخطيط لعملية استباقية كبرى مشتركة مع القوات الخاصة الجيش الوطني تواصلت على مدى شهر، وتم خلالها نصب العديد من الكمائن، أفضت إلى القبض على الإرهابي على مقربة من جبل السيف بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين، وحجز سلاح نوع “شطاير” وعدد من المخازن وكمية من الذخيرة ولغم تقليدي الصنع.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغها، أن الأبحاث ما تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية.