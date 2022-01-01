فتح بحث تحقيقي بخصوص اندلاع حريق بفضاء تخزين مادة الحلفاء التابع للشركة الوطنية لعجين الحلفاء

اكدت وزارة الصناعة، السبت، انه سيتم فتح بحث تحقيقي من طرف النيابة العمومية للوقوف على الاسباب الحقيقية للحريق الذي اندلع، امس الجمعة، بالفضاء المخصص لتخزين مادة الحلفاء التابع للشركة الوطنية لعجين الحلفاء المتواجدة بولاية القصرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.

وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن النيران قد أتت على مساحة محدودة لا تتجاوز 200 متر مربع من مكان خزن نبتة الحلفاء حسب التقديرات الأولية للمؤسسة، دون تسجيل اي خسائر بشرية، مشيرة الى انه تم تكليف إدارة السلامة الصناعية بالوزارة بإجراء تدقيق حول ملابسات هذه الحادثة.

واضافت في هذا الصدد، بان أعوان الحماية المدنية قد سارعوا بمساعدة أعوان الحماية الصناعية وأعوان الشركة وبالتنسيق مع السلط الجهوية، بالتدخل الفوري لإخماد الحريق إلى حدود الساعة الواحدة صباحا مما مكن من عزل مساحة الحريق وتفادي تماديه لباقي المخزون، مثمنة مجهودات كافة الاطراف لتدخلهم السريع للسيطرة على الحريق وحماية معدات المصنع.

يشار الى ان حريقا قد اندلع ، امس الجمعة، مع حوالي الساعة التاسعة الا الربع بمنشر حلفاء بالمحيط الخلفي لمصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين،وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لعزل النيران عن المعدات المتواجدة داخل الشركة، وفق ما صرح به المدير الجهوي للحماية المدنية بالقصرين العميد يوسف العافي.

واكد العافي، أن اسباب نشوب الحريق لا تزال مجهولة الى حد الآن.