هام: انطلاق العمليات البيضاء للبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية

أعطى كل من وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، صباح اليوم السبت، اشارة انطلاق العمليات البيضاء للبوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية بالمركب الشبابي والرياضي بسيدي حسين من ولاية تونس، بتكليف من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

كما تحول الوزيران الى دار الشباب 15 اكتوبر بولاية بنزرت، أين واكبا عملية اقبال الشباب على المشاركة في الاستفتاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وكانت انطلقت صباح اليوم العملية البيضاء لاستغلال البوابة الالكترونية للاستشارة الوطنية في دور الشباب بأربعة وعشرين ولاية وبمساهمة 24 ميسرا، على ان تتواصل الى حدود الرابع عشر من هذا الشهر، لتفتح لعموم المواطنين انطلاقا من يوم 15 جانفي.

وستمكن المنصة الوطنية التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج، من إبداء آرائهم في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والإنتخابي، والشأن الإقتصادي والمالي، والشأن الإجتماعي، والتنمية والإنتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي.

ويمكن لكل راغب في المشاركة برأيه، الدخول على موقع البوابة www.e-istichara.tn والتسجيل عن طريق رقم سري خاص به (صالح لمدة قصيرة) يصله عبر إرسالية على هاتفه الشخصي، إثر طلب الخدمة # رقم بطاقة التعريف الوطنية *1712*.