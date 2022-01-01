قابس: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

كشفت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الجمعة، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع الى 8 اصابات بقابس الجنوبية، و5 بقابس الغربية، و4 بمطماطة الجديدة، واصابتين بقابس المدينة، واصابة واحدة بوذرف، وذلك من مجموع 130 عيّنة تحليل.

ويبلغ العدد الجملي لحالات الشفاء بالجهة 22 ألفا و521 حالة من إجمالي 22 ألفا و637 إصابة مؤكدة، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي لحالات العدوى النشيطة 116 حالة تتوزع الى 56 حالة بقابس الجنوبية، و20 بوذرف، و12 حالة بمطماطة الجديدة، و11 حالة بقابس الغربية، و6 حالات بالمطوية و4 بالحامة و3 بقابس المدينة، وحالتين بمارث، وحالة واحدة بكل من منزل الحبيب وغنوش.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 29 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 22 مريضا بأقسام “كوفيد 19” بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة.