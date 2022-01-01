نابل: تسجيل 63 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” بتاريخ 31 ديسمبر المنقضي

سجلت ولاية نابل بتاريخ 31 ديسمبر المنقضي، 63 إصابة جددة بفيروس “كورونا” من مجموع 680 تحليلا، وقدرت نسبة التحاليل الايجابية ب9،3 بالمائة، وفق ما اعلنت عنه، اليوم السبت، الادارة الجهوية للصحة.

وأشارت ذات الادارة، في تقريرها المحين حول الوضع الوبائي بالجهة، الى ان عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة قدر ب17 مريضا، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 380 حالة.

وتتوزع الاصابات المسجلة، الى 14 إصابة بقليبية، و13 بقربة، و8 إصابات بكل من بني خيار والحمامات ونابل، فيما ترواح عدد الاصابات ببقية المعتمديات بين إصابة واحدة، و 4 اصابات.

جدير بالتذكير، ان مجموع الوفيات المبلغ عنها منذ بداية الجائحة قدر ب1460 وفاة، فيما بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى منذ بداية الجائحة حسب البروتكول الصحي المعتمد 49449 حالة.