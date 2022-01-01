الحكومة تتوقع انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل الأمد بنسبة 8ر3 بالمائة سنة 2022

تشير توقعات حكومية ، الى انخفاض خدمة الدين متوسط وطويل المدى بنحو 8ر3 بالمائة خلال سنة 2022 مما يعادل 560 مليون دينار لتهبط الى 3ر14 مليار دينار مقارنة 2021 في وقت ستدد فيه تونس زهاء 13 قسط تتصل بقروض محلية وخارجية.

وصدرت هذه التوقعات، ضمن تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022، حيث ينتظر ان تسجل خدمة الدين الداخلي تطورا بنسبة 9ر14 بالمائة خلال سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ، في حين ستتراجع نظيرتها للدين الخارجي بنسبة 2ر21 بالمائة.

واشارت في سياق متصل الى ان زيادة اسعار الصرف ب01ر0 بالمائة دينار للدولار وللاورو و 1ر0 بالمائة لكل 1000 يان ياباني ستكون على انعكاسات على خدمة الدين.

وستسدد تونس خلال 2022 ، اصل الدين المتوسط وطويل المدى لزهاء 8 قروض واكتتابات اساسية من بينها 250 مليون دولار تشكل القسط الاخير من الاكتتاب القطري خلال شهر افريل 2022 و 127 مليون دولار لفائدة صندوق النقد الدولي موزعة على ماي وجوان وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2022

وستقوم تونس خلال شهري جانفي و جويلية 2022 ، بتسديد قرض للملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار و78 مليون دولار لصندوق النقد العربي موزعة على اشهار افريل وجوان واكتوبر وديسمبر 2022.

وستدفع تونس 25 مليار يان ياباني، بعنوان القرض الرقاعي بضمان ياباني خلال شهر ديسمبر 2022 و تسدد القرض الداخلي بالعملة بقيمة 300 مليون اورو خلال مارس 2022 و 145 مليون اورو خلال ماي 2022 و 123 مليون اورو خلال جوان 2022 .

وستخصص مبلغ 2ر808 مليون دينار لتسديد رقاع الخزينة القابلة للتنظير خلال فيفري 2022 و 7ر810 مليون دينار خلال ماي 2022 و8ر894 مليون دينار خلال اوت 2022

وستتولى الحكومة تسديد قسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي بقيمة 910 مليون دينار خلال ديسمبر 2022 استخلاص رقاع خزينة 52 اسبوع بقيمة 4ر194 ميلون دينار.

وستقوم الحكومة في اطار آليات الدين قصير المدى لسنة 2022 ، بتسديد مبلغ 8ر1560 مليون دينار ، خلال فيفري 2022 رقاع خزينة 13 اسبوع صادرة خلال نوفمبر 2021 ومبلغ 100 ميلون دينار خلال ماي 2022 بعنوان رقاع 26 اسبوع صدرت خلال نوفمبر 2021 .

وستتولى دفع 1200 مليون دينار خلال شهر جوان 2022، بعنوان رقاع خزينة 26 اسبوع صدرت خلال ديسمبر 2021 و مبلغ متوقع في حدود 149 مليون دينار يتعلق باصدار رقاع خزينة خلال شهر ديسمبر 2021.

وتخطط الحكومة في اطار اقتراض مبلغ 9ر19 مليار دينار سنة 2022، الى تعبئة 3ر7 مليار دينار محليا من خلال رقاع الخزينة 52 اسبوع والرقاع القابلة للتنظير والقرض الرقاعي الوطني والقرص البنكي بالعملة والتسبقة الاستثنائية.

وتسعى كذلك الى تعبئة الموارد الخارجية بنحو 6ر12 مليار دينار من خلال قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة وقروض خارجية موظفة معاد اقتراضها وقروض دعم الميزانية والخروج الى السوق المالية بضمان لتعبئة 7ر2 مليار دينار.