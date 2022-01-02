قفصة : تسجيل 5012 مخالفة اقتصادية طيلة سنة 2021

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بقفصة خلال سنة 2021 5012 مخالفة اقتصادية عبر القيام بـ 27120 زيارة تفقد شملت المحلات المفتوحة للعموم والاسواق ومسالك التوزيع ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بالجهة، فتحي منير الجلولي .

واضاف الجلولي لـ”وات” ، ان حملات الرقابة اسفرت عن حجز حوالي 4 ملايين وحدة لمواد مختلفة بقيمة فاقت 900 الف دينار.

واشار في هذا الصدد، إلى المحجوزات تمثلت في 372 طن من الخضر والغلال و15 طن من السكر و225 طن من السميد و908 طن من المواد العلفية و1200 لتر من الحليب و16000 لتر من المحروقات و31535 علبة سجائر إضافة إلى مواد بناء والتنظيف والأدوات المدرسية والبيع وغيرها من المواد الاخرى.

وأوضح الجلولي أن المخالفات تعلقت بعدم شفافية المعاملات التجارية والجودة ومسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر والاخلال بتراتيب الدعم وعدم إشهار الأسعار والترفيع فيها، مضيفا انه تم تحرير محاضر ضد المخالفين إضافة إلى منع التزود بالمواد المدعمة وسحب رخص التزود بمنتجات التبغ وتوجيه قرارات غلق محلات تجارية.

ولفت المدير الجهوي للتجارة بقفصة ان عدد فرق المراقبة الاقتصادية التي تولت القيام بحملات رقابية طيلة سنة 2021 بلغ عددها 1726 فريقا موزعين على كامل معتمديات الولاية وبحصص صباحية ومسائية وليلية.