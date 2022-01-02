الثلاثاء 3 جانفي 2022 هو اول شهر جمادى الثاني 1443

افادت مدينة العلوم بتونس، ان الحسابات الفلكية لشهر جمادى الثاني 1443 – 2022، تشير الى ان غدا الاثنين، 3 جانفي 2022 هو المتمم لشهر جمادى الأول 1443، ليكون يوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، أول أيام شهر جمادى الثاني 1443 بالنسبة لتونس.

وبينت مدينة العلوم بتونس في بلاغ لها، الاحد، ان الاقتران المركزي للقمر يحدث اليوم الأحد 2جانفي 2022 على الساعة 18 و33 دقيقة بتوقيت غرينتش اي 19 و33 دقيقة بتوقيت تونس.

وتابعت، بناء على ذلك، فان عملية تحرى الهلال، بالنسبة للبلاد التونسية وحسب الحسابات الفلكية، ستتم اليوم الأحد 2 جانفي 2022 الموافق ل 29 جمادى الأول، حيث يغرب القمرعلى الساعة 17 و 51 دقيقة وتغرب الشمس على الساعة 17 و22 دقيقة، وعندها يكون القمر تحت الأفق ب 3 درجات وبالتالي تستحيل رؤية هلال شهر جمادى الثاني لسنة 1443 ليكون غدا الاثنين 3 جانفي 2022 المتمم لشهر جمادى الأول 1443 و الثلاثاء 4 جانفي 2022، أول أيام شهر جمادى الثاني 1443.

واوضحت في ما يتعلق بباقي البلدان التي ستتحرى الهلال اليوم الأحد، وبالنظر الى صعوبة رؤية الهلال باعتبار ان توقيت الأقتران، الذي يحدث في معظم البلدان العربية والإسلامية بعد غروب الشمس أو تقريبا عند الغروب، فان غدا الاثنين، هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1443، والثلاثاء 4 جانفي 2022، هو الموافق لغرّة شهر جمادى الثاني 1443.

واضافت المصدر ذاته، انه بالنسبة للبلدان، التي ستتحرى الهلال غدا الاثنين 3 جانفي 2022، فان رؤيته ممكنة باستخدام التلسكوب من بعض دول أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وهي ممكنة بالعين المجرّدة من أغلب دول إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وبالتالي سيكون الثلاثاء 4 جانفي 2022، موافقا ايضا لبداية شهر جمادى الثاني 1443.

ولاحظت مدينة العلوم بتونس ان دار الإفتاء تبقى هي الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.