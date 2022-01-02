المهدية : تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ163 عينة، صدرت الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع تعافي 4 مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائرالصحية، إلى إصابتين (02) بالمهدية وإصابة واحدة بكل من الشابة وهبيرة وأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26 الفا و 23 إصابة من بينها 25 الفا و 113 حالة شفاء و781 حالة وفاة و129 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 421 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 272 انتفعوا بالجرعة الأولى و82 بالجرعة الثانية و67 بالجرعة الثالثة.