بنزرت:تواجد عدد من المحامين بمركز الحرس الوطني بمنزل جميل بحثا عن مكان تواجد القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري

شهد محيط مركز الحرس الوطني بمنزل جميل من ولاية بنزرت تواجدا لافتا لعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الاسبق نور الدين البحيري الموضوع قيد الاقامة الجبرية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن البحيري المحامي سمير ديلو ،في تصريح اعلامي ،ان مجموعة المحامين التي تواجدت داخل وخارج مركز الحرس الوطني بمنزل جميل ،ومن بينهم زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي ،ليس لها من غاية او هدف الا معرفة وكشف مكان تواجد البحيري بعد ان اعلمهم عميد المحامين ابراهيم بودربالة انه زاره امس الاول الجمعة باحد الاماكن التي لم يحددها بمنزل جميل .

واضاف ديلو ان الجميع متاكدون وفق تصريح عميد المحامين ان البحيري موجود باحد الاماكن بمنزل جميل وان حالته الصحية متدهورة وهم متواجدون بمقر مركز الحرس قصد تمكين زوجته من مقابلته.

ولاحظ ديلو في ذات التصريح الاعلامي ان النيابة العمومية المدنية منها والعسكري لا علم لها بموضوع ايقاف البحيري بما يؤكد ان البحيري مختطف ،بحسب تعبيره .

وأشار الى ان زوجة نورالدين البحيري تعرضت لوعكة صحية داخل مركز الحرس الوطني الامر الذي تطلب الاستنجاد بطبيب لاسعافها وسيتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة .