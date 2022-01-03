الحرس الوطني يحبط 91 عملية تهريب ويحجز بنادق صيد ومسدسين

أحبطت وحدات الحرس الوطني 91 عمليّة تهريب خلال الفترة الممتدّة بين 26 ديسمبر 2021 و01 جانفي 2022

وقدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 02 مليون و296 ألف دينارا ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية اليوم الإثنين.

كما تم حجز 13 بندقية صيد و45 خرطوشة ومسدسين ممسوكين دون رخصة ، والقبض على 1908 أشخاص مفتّش عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ، وحجز 86 وسيلة نقل مفتّش عنها.

وحجزت وحدات الحرس الوطني أيضا 1.291 كلغ من مخدر “القنب الهندي و920 قرصا مخدرا و98 قطعة مخدرة و43.5 طابع مخدر و0.129 كلغ من مخدر “الكوكايين”. وقد قدرت القيمة المالية للمحجوز بحوالي 130 ألف دينار.

كما تم احباط 24 عمليات اجتياز الحدود البرية خلسة والقبض على 122 مجتازا.