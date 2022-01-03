“إكسبو دبي 2020”: تونس تستعدّ للاحتفال باليوم الوطني

تستعد تونس للاحتفال باليوم الوطني التونسي بدبي المزعم تنظيمه، غدا الثلاثاء 4 جانفي 2022، في اطار المشاركة التونسية في التظاهرة الكونية ” اكسبو دبي 2020″ وذلك بإشراف وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، التي تترأس الوفد التونسي.

وبينت وزارة التجارة في بلاغ، الإثنين، أن البرنامج الرسمي لليوم الوطني سينطلق على الساعة العاشرة صباحا برفع العلمين الوطنيين لكل من تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة على أنغام النشيدين الوطنيين، ثم إلقاء كلمتين من قبل رئيسي وفدي البلدين، يليهما عرض فني للمطرب لطفي بوشناق ثم زيارة أعضاء الوفدين الرسميين لجناحي البلدين.

كما سيتم تنظيم يوم اقتصادي تونسي إماراتي بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي، يوم الأربعاء 05 جانفي 2022 بإشراف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، وبمشاركة وفد هام من رجال الأعمال التونسيين والإماراتيين تتخلّله لقاءات مهنية ثنائية في ما بينهم.

وسيتم بمناسبة الاحتفال بيوم تونس تنظيم سهرة فنية بفضاء “جيبلي” بمعرض إكسبو، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا يحييها نجوم الفن التونسي والعربي وهم لطيفة العرفاوي وزياد غرسة ومهدي العياشي.

يذكر أن المشاركة التونسية في التظاهرة الكونية “إكسبو دبي 2020” قد انطلقت منذ يوم 1 أكتوبر 2021 وتتواصل إلى غاية 31 مارس 2022.

ومن المتوقع أن يزور التظاهرة أكثر من 20 مليون زائر من مختلف بلدان العالم للإطلاع على محتوى 192 جناحا تم تخصيصها للدول المشاركة والمنظمات الدولية والشركات العملاقة والمنظمات والجمعيات غير الحكومية على مساحة عرض جمليّة تُقدّر بحوالي 438 هكتارا.

للإشارة، تهدف المشاركة في هذه التظاهرة إلى تدعيم صورة تونس وحضورها الاقتصادي والثقافي والسياحي في الخارج من خلال تصوّر إبداعي ذو محتوى ثقافي وحضاري وسياحي سيتم تقديمه من خلال استعمال أعمال فنية على واجهة الجناح وتوظيف وسائط وبرامج وتطبيقات وتقنيات ذات محتوى تكنولوجي تفاعلي تزيد من جمالية الجناح التونسي وإشعاعه وتساهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار.