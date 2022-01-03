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تحجير السفر على رئيس بلدية قابس..وهذه التفاصيل..

2022/01/03 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أفاد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقابس الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة محمد الكراي مراسل ” وات ” بانه تم عشية اليوم الاثنين إصدار قرار من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة المذكورة يقضي بتحجير السفر على الحبيب الذوادي رئيس بلدية قابس مع ابقائه في حالة سراح وذلك على خلفية شبهة ارتكابه جرائم استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر بالإدارة طبقا للفصل 96 الشهير من المجلة الجزائية.

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