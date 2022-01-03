أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، على إجتماع ضم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان و وزيرة العدل، ليلى جفال و وزير الدفاع الوطني، عماد مشيش ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين .
وحسب بلاغ اعلامي مقتضب لرئاسة الجمهورية ،مثل هذا الاجتماع مناسبة للتداول بشأن سير عمل الحكومة والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.
رئيس الدولة يشرف على اجتماع للتداول حول سير عمل الحكومة والوضع بالبلاد
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، على إجتماع ضم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان و وزيرة العدل، ليلى جفال و وزير الدفاع الوطني، عماد مشيش ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين .