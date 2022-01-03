رئيس الدولة يشرف على اجتماع للتداول حول سير عمل الحكومة والوضع بالبلاد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، على إجتماع ضم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان و وزيرة العدل، ليلى جفال و وزير الدفاع الوطني، عماد مشيش ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين .

وحسب بلاغ اعلامي مقتضب لرئاسة الجمهورية ،مثل هذا الاجتماع مناسبة للتداول بشأن سير عمل الحكومة والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.