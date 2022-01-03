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رئيس الدولة يشرف على اجتماع للتداول حول سير عمل الحكومة والوضع بالبلاد

2022/01/03 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج، على إجتماع ضم رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان و وزيرة العدل، ليلى جفال و وزير الدفاع الوطني، عماد مشيش ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين .
وحسب بلاغ اعلامي مقتضب لرئاسة الجمهورية ،مثل هذا الاجتماع مناسبة للتداول بشأن سير عمل الحكومة والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.

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