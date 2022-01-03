توننداكس يفتتح جلسات 2022 على تراجع بنسبة 98ر0 بالمائة

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، في اول حصة تداول له خلال سنة 2022، بنسبة 98ر0 بالمائة الى 87ر6976 نقطة وسط تداولات في حدود 7ر2 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وتصدر سهم نيو بودي لاين قائمة الارتفاعات بنسبة 9ر5 بالمائة ليقفل عند سعر 800ر5 دينار وسط تداول في حدود 142 الف دينار علما وان السهم ارتفع بنسبة 3ر33 بالمائة خلال سنة 2021 .

وارتفع سهم شركة النقل بواسطة الانابيب، سوترابيل، بنسبة 5 بالمائة لينهي الحصة على سعر 500ر13 دينار في حين تكبد سهم الشركة التونسية للبنك تراجعا بنسبة 7ر4 بالمائة ليقفل على سعر 840ر2 دينار علما وان السهم سجل تراجعا بنسبة 11 بالمائة سنة 2021 .

وتراجع سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 5ر4 بالمائة ليقفل على سعر 15 دينار وسط تداولات في حدود 4 الاف دينار علما وان السهم تراجع خلال سنة 2021، بنسبة 3ر4 بالمائة.

واستحوذت الشبكة التونسية للسيارة و الخدمات ، ارتاس، عل 858 الف دينار من اجمالي التداولات علما وان السهم انهى الجلسة على سعر مستقر عند 180ر6 دينار.