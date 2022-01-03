قبلي: 32 حالة مصنفة نشطة للإصابة بفيروس “كورونا” إلى غاية يوم أمس الأحد

أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الاثنين، بوجود 32 حالة مصنفة نشطة للإصابة بفيروس “كورونا” بمختلف معتمديات ولاية قبلي الى حدود يوم امس الاحد .

وتتوزع هذه الحالات، على 16 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، و4 حالات بمعتمدية قبلي الجنوبية، وحالة واحدة بمعتمدية دوز الشمالية، ومثلها بمعتمدية دوز الجنوبية، فضلا عن 5 حالات بمعتمدية سوق الاحد، و3 حالات بمعتمدية الفوار، وحالتين بمعتمدية رجيم معتوق.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح أفاد به “وات”، اليوم الاثنين، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة الى اليوم، بلغ بولاية قبلي 16010 إصابات، منها 15445 حالة تعافي، فيما تم تسجيل مجموع 533 حالة وفاة، مشيرا الى ان نسبة الحدوث على كل 100 الف ساكن بلغت 18 فاصل 9 حالة خلال الـ14 يوما الاخيرة.