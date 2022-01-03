المهدية: تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة

رصدت الفرق الطبية بالمهدية، الاثنين، 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ122 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 10 بدائرة المهدية و5 بهبيرة و3 بشربان وإصابتين (02) بأولاد الشامخ ومثلها بالجم إلى جانب إصابة واحدة بكل من بومرداس وملولش فيما سجلت السواسي حالة وفاة لمصاب بالفيروس التاجي.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 26047 إصابة من بينها 25114 حالة شفاء و782 حالة وفاة بالإضافة إلى 151 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 824 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا لفيروس كورونا من بينهم 604 انتفعوا بالجرعة الأولى و128 بالجرعة الثانية و91 بالجرعة الثالثة بينما تلقى مواطن واحد تطعيما بهدف السفر خارج البلاد.