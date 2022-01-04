متابعة لحادث الطريق السريعة تونس-سوسة: هذه حصيلة القتلى والمصابين..

أسفر حادث المرور الذي جدّ صباح اليوم الثلاثاء بالطريق السيارة الحمامات تونس عن وفاة امرأة و إصابة 13 شخصا إصابات مختلفة الخطورة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية في بلاغ على صفحته بموقع فيسبوك.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث تمثل، حسب المعطيات الأولية في اصطدام حوالي 30 سيارة ببعضها البعض بالطريق السيارة الحمامات – تونس (بين النقطتين الكيلومتريتين 54- 52 في اتجاه تونس) جراء الضباب.

وأضاف أن فرق النجدة والانقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل معززة بفرق الإسعاف بالإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس والوحدة المختصة تدخلت حيث تم إسعاف 10 مصابين ونقلهم إلى المستشفيين المحليين بقرمبالية وبوفيشة، فيما تم نقل ثلاثة مصابين من قبل الصحة العمومية. كما تمت تخليص الجثة وتسليمهما إلى وحدات الحرس الوطني، وفق ذات المصدر.